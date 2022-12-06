索尼推出的遊戲主機PS5自2020年開售後至今也已有兩年，不過到現在仍舊一直都處於供貨短缺的狀態，許多民眾依然買不到，有的人願意慢慢等抽籤，著急的人便尋求向「黃牛」購買，就算價格翻兩倍也是一堆人搶著要，近日，1名在日本進行轉賣的大陸女子透露，這兩年來靠轉賣PS5就賺了將近900萬台幣。

日本產經新聞旗下的《夕刊富士》近期採訪了一名在日本進行轉賣的大陸女黃牛，該名黃牛對炒賣行為解釋：「供貨不足的廠商才是最大的問題，轉賣是商業的基本」，她還透露PS5 是歷史上最賺錢的轉售商品，「經銷商對轉賣業者的規則越多，就代表我們越有利可圖」。

女黃牛表示，像是PS5等限量商品都有配發號碼牌或是「抽選券」的機制，看似可以防堵黃牛業者購買，但這些對於人頭夠多的轉賣商根本不是問題，這種機制反而降低了一般人獲得的機會，進而導致商品在市場上的價格更高，轉賣商人就能賺更多，雖然各路商家採用了不同的方式來防止黃牛，但依然無法阻止這種惡劣的轉賣行為，最終解決的根本之道還是索尼要提高主機產量，讓供需得以平衡。