台積電前進美國亞利桑那州設廠，率先在鳳凰城周邊開幕的85度C生意火熱，歇腳亭當地門市業績也暢旺，未來都將搭上「淘晶熱」商機，更呼應近期台灣連鎖餐飲集團積極東向的美國夢。

半導體大廠台積電赴美設廠，前進亞利桑那州鳳凰城，近千名的台積電工程師及家眷揭開「淘晶」熱潮，該投資案及相關產業鏈的板塊移動，都將為鳳凰城周邊帶來龐大經濟效益。

鳳凰城是美國亞利桑那州的首府和最大城市，以陽光普照的天氣與長滿仙人掌的如畫景觀著稱，人口規模為162.5萬人。人潮就是錢潮，不少台灣連鎖餐飲品牌已搶先台積電布局鳳凰城周邊、瞄準民生商機。

舉例來說，台灣人熟知的品牌85度C，在2008年就前進美國展店，近期於鳳凰城東南方開設錢德勒（Chandler）門市搭上台積電設廠熱，再度創造話題。

「錢德勒門市11月9日開始試營運，幾乎每天都出現排隊盛況，有時還需要等待超過40分鐘」，85度Ｃ主管表示，該門市每天來客數400至600人，平均客單價20至35美元，當地民眾特別喜歡85度C的現烤麵包，最受歡迎的產品就是台式熱狗麵包、牛奶布丁麵包、蛋塔，還有珍奶、海鹽咖啡等。

85度C目前在美國展店已遍布7個州，包括華盛頓州、加州、內華達州、德州、奧勒岡州、夏威夷州及亞歷桑那州，總店數逾65家。美國團隊一年多前就到亞歷桑那州尋覓適合店點，首店在Anderson Fiesta 購物中心，早於台積電設廠腳步。

85度C指出，選擇在亞歷桑那州鳳凰城東南方的錢德勒市開店，是考量臨近加州自建的物流中心，車程約5、6小時，在產品原物料運送上可以有效掌握，避免供應斷鏈而影響營運。85度C明年會持續在美國以直營、加盟並進方式拓點，預計2024年將在亞歷桑那州開出二店。

另一個台灣手搖飲品牌「歇腳亭」近期持續在美國市場攻城掠地，早在2019年10月及11月，就已開出鳳凰城與錢德勒門市，母公司聯發國際表示，兩間門市營運表現相當亮眼，目前歇腳亭已進駐美國25州，總計超過146家門市，挹注公司近7成營收。

事實上，疫情陰霾遠離後，台灣連鎖餐飲品牌近期大吹「美國夢」風潮，不只85度C和歇腳亭，包括八方雲集、六角、雅茗-KY等都是長期在美國市場耕耘的台灣餐飲業者，而瓦城、路易莎咖啡、胡同燒肉也都表態將進軍美國。

八方雲集今年3月插旗美國加州開出首店，平均一顆鍋貼售價約新台幣23元，不只勾起華人思鄉情愁，也吸引老外嘗鮮；明年將一口氣在美國拓點達8家店，目前八方雲集在美國設有中央廚房，未來可支應25至30家店的規模。

瓦城集團預計2023年第3季在加州拓展美國首店，集團表示，拓點第一階段將以加州為主，但是如果有任何好地點，都不排除可能性。

旗下有日出茶太的六角集團將重新調整美國市場營運體質，預計複製澳洲成功的加盟授權經驗，目標3年內開150店，屆時勢必也將考慮台積電設廠的鳳凰城周邊。

熟悉餐飲圈的產業人士表示，美國距離台灣總部遠，跨國經營不易，且食材、人力、店租成本都很高、營業執照取得難，台灣餐飲業者要想跟著台積電前進美國設廠，搭上「淘晶熱」，除了必須有規模經濟外，通常都會找已經在美國布局的餐飲業者合作較具優勢。

此外，每個市場消費者的喜好不同，如果沒辦法克服口味差異，很難只靠當地華人市場撐起來。因此餐飲品牌「出國深造」都必須學習在地化，才能大啖美國商機。（編輯：張良知）1111206