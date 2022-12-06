九合一選舉結束，民進黨籍桃園市長鄭文燦與立委蔡適應的台大碩士論文與台北大學博士論文接連再遭認定抄襲，引發喧然大波。民進黨立委高嘉瑜今（6）日稍早表示「（國安局長陳明通）應該很快會下台」，今晚高嘉瑜卻在臉書上PO出與陳明通的合影照片表示，「高嘉瑜對師恩沒有或忘，在此公開致歉」，同時更強調「新聞標題非自己的原意」，引發討論。

高嘉瑜在臉書上指出，針對今日媒體「高嘉瑜說陳明通很快會下台」報導，該新聞標題和她受訪語意重點完全不同，特此澄清說明。高嘉瑜強調，「也有對自己受訪發言所造成的相關誤解與困擾進行深自檢討，更要對陳明通老師在此公開致歉。並再次說明，新聞標題非嘉瑜原意」。

高嘉瑜接著說，今日接受媒體採訪時，被問及陳明通局長是否會下台時所做之分析回答，是針對整個內閣在未來可能發生改組此一情形，並非針對陳明通局長個人，而是指內閣為回應人民期盼，可能近期就會有改組動作。高嘉瑜最後也表示，「陳明通老師是嘉瑜授業之師，作為老師，通師一向關懷愛護學生，嘉瑜對師恩沒有或忘，因此對今日新聞造成風波一事，深感抱歉」。