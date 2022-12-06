1名駕駛行經新店區國校路時，發現前方轎車1次過彎失敗，正當後退再來一次時，疑似打錯擋位整輛車急後退撞到一旁民宅。

新北市新店區國校路上，日前發生一起汽車自撞意外，有駕駛行車紀錄器拍下全程，當時駕駛看見前方有輛轎車，從陡坡上來到巷口要左轉時，疑似因路旁停滿車子，導致該轎車無法一次過彎成功，只好先後退再往前左轉，豈料，該轎車駕駛疑似打錯擋位，整輛車快速後退，直接撞到一旁民宅，整輛車子有如「鑲進去」般，卡死在巷口。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段35秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新店區國校路上，有駕駛行經該路段時，發現前方巷口出現1輛轎車要左轉，但疑似受到停在路旁的車子影響，無法左轉成功，便打算倒退再轉一次，沒想到，再倒退的過程中，該轎車要前進左轉時，疑似打錯擋位，整輛車快速向後退，撞到一旁民宅，打橫卡死在巷口，而提供行車紀錄器的車內乘客看到後也不斷尖叫。

影片一出，網友傻眼紛紛留言表示「沒傷及無辜算功德一件」、「應該是以為入D檔，需補油門，才能阻擋車向後滑行，結果卻是R檔」、「沒有發現他完美的路邊停車了嗎？」、「這下子吃力了，剛好鑲進去」、「自排車還能開成這樣，要是開手排不就一路倒退往下滑」、「車子撞壞不要買車出來害人了」、「看來那駕駛發現車子加速後退的反應是踩大力一點」。