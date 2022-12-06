這樣的行為真的太惡劣！新竹一家便當業者接到自稱「炮兵後勤」的電話，一開口就要訂130個便當，又詢問能否幫忙代訂20多萬元的罐頭和礦泉水，遭到業者拒絕後，對方非但沒取餐還神隱。業者無奈之下，選擇免費送出所有餐點，沒想到貼文曝光後，眾人暖心的反應讓他不禁直呼：「再被騙一次我也願意」。

這名便當業者在FB社團《新竹爆料公社》發文表示，日前接到自稱是「炮兵後勤採購」的電話，欲訂購130份便當，不僅要在短時間內出餐，還要求業者幫忙和指定廠商代訂並代墊50箱軍用牛肉罐頭以及50箱礦泉水，共需匯款高達20多萬元，對方聲稱，會派阿兵哥連同便當一起載走，並給付所有費用。

由於這種要求實在太過離譜，業者當場直接拒絕，不料便當做好後，對方竟以各種理由拒絕取餐，不接電話也不回訊息，不想130份便當被浪費，業者趕緊在網路上發文，表示將在新竹市三角公園免費贈出所有便當，無奈道：「都是夥伴的心血」。

自稱「炮兵後勤採購」的人要求業者，先幫忙匯款20多萬元買罐頭、礦泉水。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

令人感動的是，沒過多久業者就收到大量私訊、留言和電話關心，有人詢問是否需要幫忙分送便當，也有人執意要用現金補貼虧損，就連來領便當的排隊民眾都不爭不搶，不但伸出雙手領便當，甚至還鞠躬道謝，讓業者直說：「真的很感動，哪怕再被騙一次我也願意」，最後，便當也全數順利送出。

業者指出，詐騙集團刻意挑在中午正忙的時候打電話訂餐，根本無暇考慮及查證，且利用商家普遍害怕錯失訂單的心態，佯稱另一邊廠商正在催促貨款，藉此增加受害者的心理壓力，進一步詐取錢財，讓商家損失小則100多份便當，多則幾十萬現金，呼籲：「不要再有商家受騙了」。