人民幣兌美元在岸價（CNY）6日下跌，收盤大跌近450個基點。人民幣兌美元在岸價下午4時30分收盤報7.0009，較5日收盤價下跌448個基點，較5日晚間11時30分收盤價跌404個基點。

香港信報報導，人民幣中間價大升638個基點，報6.9746，創兩個半月新高。

交易員指出，大陸防疫政策持續放鬆，經濟有望重回正常增長軌道，市場看多人民幣情緒不減，但聯準會加息預期變化也有擾動，短期人民幣料延續震盪偏升走勢。