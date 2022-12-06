麗豐-KY（4137）表示，疫情發展及封控趨緩將朝向好的方向進行，惟過程中的磨合及動盪，仍需一段時間的消化，該公司將為資源做最有效的配置，明年保持謹慎維穩看法。

飽受封控影響，麗豐在11月本該是傳統購物節消費旺季，營收表現卻較去年走弱；單月合併營收3.53億元，年減29.81％、月減21.42％，累計前11月合併營收38.18億元，年減少21.03％。

麗豐表示，日前主營地區各大城市傳出的疫控事件，間接影響克麗緹娜各地加盟店的營運表現，就長遠來看，疫情發展及封控趨緩終將朝向好的方向進行，克麗緹娜全球加盟店數達4,958家，期望明年各項外在不利因素能盡快消彌，該公司將視情況再擴大行銷宣傳及展店發展，推進營運成長。

麗豐表示，儘管目前營運成長處於逆風環境中，但集團在品牌形象及產品銷售方面仍頻傳佳績，日前「克麗緹娜」七度榮登「2022台灣最佳國際品牌價值」全台排名第20大，品牌價值達美金1.07億元。

另外自行研發之專利產品「神奇小藍瓶─克麗緹娜童妍精粹液」，自問市以來，已累計銷售高達50萬瓶，堆疊起來的高度早已超過一百座台北101（總樓高509.2公尺），近期公司在此產品行銷策略上，更以「藍（男）朋友」身分結合星座專家、網紅藝人，透過社群平台以星座議題、直播等行銷方式，並以帶有品牌文化的優質內容，輔以多樣化的創意玩法，以期在線上、線下行銷活動中，不斷積累品牌社交資產，深化消費者對品牌的好感度和認知度，進而催動產品銷售業績更上一層樓。