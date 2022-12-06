烏克蘭在8月底開始轉守為攻，克復了哈爾科夫州全境、頓巴斯伊久姆、萊曼，以及刻松州首府，這一連串的勝利， M142「海馬斯」(HIMARS)高機動多管火箭系統是相當重要的。不過，烏克蘭只取得射程僅有70公里的常規彈藥，他們一直向美國申請取得射程300公里的陸軍戰術飛彈( ATACMS )，但美國一直不同意，一份報導指出，烏克蘭的海馬斯發射器已被修改，不能發射ATACMS。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，五角大廈稱，截至11月23日止，美軍已向烏克蘭提供了38輛海馬斯，能夠發射M30A1、M31A1這2種 227公釐的精準導引火箭彈，其射程為70 公里。

不過，海馬斯的射擊潛力不僅於此，被稱為「陸軍戰術飛彈」的ATACMS 射程更長，最短的ATACMS飛彈就有140 公里的射程，最遠更達到300 公里，這自然是烏克蘭最想取得的彈藥。

但是，美國擔心烏克蘭會將長射程的彈藥投放到俄羅斯境內，因此一直不同意出口烏克蘭，現在《華爾街日報》報導，美國提供給烏克蘭的海馬斯，就已經遭到修改，即使烏克蘭透過秘密管道取得ATACMS，也無法發射。

美國做了什麼修改尚不清楚，可能是對軟體系統動了手腳，只容許標準彈藥的發射，無法啟動 ATACMS；另一種方式是「物理更改」，也就是在拆除了某些關鍵零件，即使安裝了ATACMS也無法正常工作。

《華爾街日報》報導，總體來說，這些修改是「美國政府實行的一種預防措施，降低戰爭擴大的風險。」

這種「武器閹割」的做法，對每一個美國盟友都不是新聞，對台灣來說更是點滴在心頭。美國將盟友分各種等級，等級愈高的，獲得武器愈完整，比如以色列就是標準的一等盟友，供給以色列的美製武器，性能不會衰減，甚至更好；而沙烏地阿拉伯的美國武器就不可能好過以色列，算是二等盟友；韓國、日本也是二等盟友的角色，以免這兩個互看不順眼的西太平洋盟友打起來；至於台灣，盟友的層級不至二等，介於限度保護與可割可棄之間。

美國政府不願將 ATACMS 轉讓給烏克蘭，也可能與技術安全有關。ATACMS 系列仍是美國陸軍一線武器，要是出現閃失，包括武器被俘或是未爆彈，就可能造成機密外流。

無論如何，烏克蘭已經多次展示了他們的衛國決心，在沒有 ATACMS 幫助的情況下，仍然有效的打擊俄羅斯佔領區，甚至打進俄羅斯內陸。比如昨天俄羅斯2處空軍基地發生爆炸，有幾架戰略轟炸機受損，而這2處空軍基地距離烏克蘭至少600公里以上，顯然是烏克蘭自製武器的效果。烏克蘭武裝部隊表示，他們一直在測試一種新型神風無人機，具有1000 公里的航程。