展榮展瑞和芮德重新詮釋〈魯冰花〉。（華納音樂提供）

展榮展瑞和芮德重新詮釋〈魯冰花〉。（華納音樂提供）

華納打造虛擬歌手ＮANA。（華納音樂提供）

華納音樂結合好萊塢視效團隊「Digital Domain」打造虛擬歌手NANA，並推出《NANA JUMP》特別企劃，匯集6組歌手翻唱6首經典電影主題曲，包括展榮展瑞、Juice Boy、Barry Chen、林采欣、莫宰羊、RĒD°芮德等。其中由展榮展瑞打頭陣的〈魯冰花〉，兩人在MV中直接躺在高爾宣女友RĒD°芮德的大腿上。

MV表達「北漂青年」在外打拼闖蕩，想念媽媽、思念家的鄉愁，展榮展瑞分享：「發覺要跳脫原本大家對這首歌的印象很有難度，後來決定大膽拆解這首歌，歌曲的節奏也變得更奔放一點，也符合現在世代敢愛敢恨的態度。」他們更發展出「媽寶舞」，其中一幕手上更抱著假嬰兒，拿起奶瓶，除了畫面搞笑，更希望大家別忘了感謝媽媽的付出。

《NANA JUMP》特別企劃打造虛擬歌手NANA的人設及世界觀！特別的是，NANA並非由單一歌手在幕後獻聲，未來每一年將會有新人，透過NANA的形象，展現自己的聲音。而首屆《2022 NANA JUMP》由曾參與選秀節目《聲林之王》的新人獻聲，也是華納音樂與喜鵲娛樂力捧的年度新人！其強勁的歌唱實力曾驚豔蕭敬騰、林宥嘉和 A-Lin，這次他翻唱〈有一種悲傷〉用細膩的口氣，為NANA 完美演繹帶有 AI 人工智慧但卻靈動的聲音，唱到高亢之處，更恰到好處的拿捏情緒，為這首歌帶來全新的聆聽感受。