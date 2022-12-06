61歲天王劉德華最近被網友捕捉，出現在10歲女兒劉向蕙的學校活動。因當天女兒在學校有參與表演，劉德華才會低調出席女兒學校的活動，被網友們稱讚是位好爸爸。女兒劉向蕙（Hanna）就讀的學校也因此被認出來，被網友們發現是人才輩出的知名國際學校。

劉德華日前被捕捉參加女兒劉向蕙（Hanna）學校活動，因當天女兒有表演，身為爸爸的劉德華才會低調出現在學校的活動現場。不過有許多網友根據校徽發現，劉向蕙就讀的學校是知名的國際學校，此校人才輩出，產出多位IB狀元，但學費的部分也屬於天價。

滬江維多利亞學校人才輩出，產出多位IB狀元。(圖／取自滬江維多利亞學校臉書)

劉德華愛女劉向蕙就讀的是位於香港的滬江維多利亞學校（VictoriaShanghai Academy），學校採用IB課程（InternationalBaccalaureate），以英文為主要語言進行教學，採雙班主任制，每班安排1名中文及1名英文老師，營造雙語環境。而學費方面則高得驚人，每年度小學約14萬（約新台幣55萬元）；中學約16萬（約新台幣63萬元），還須購買債券或付一次性可退還建校費6萬（約新台幣23萬5000元），以助長學校長遠改善及其發展資源及設施。