台積電今日（美國當地時間6 日）宣布其亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於2026 年開始生產3 奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程預計於2024 年開始生產N4製程技術，兩期工程總投資金額約為400 億美元，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電表示，除了一萬多名協助興建廠房的營建人員之外，台積公司亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500 個直接受雇於台積公司的工作。兩期工程完工後將合計年產超過60 萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400 億美元。

為了符合台積公司致力於綠色製造的承諾，台積亞利桑那州晶圓廠亦規劃於廠區內興建1座工業用再生水廠，完工後該晶圓廠將達到近零液體排放的目標。

台積董事長劉德音表示：「台積公司亞利桑那州晶圓廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品。」