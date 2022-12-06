李其燊12／30將在河岸留言舉辦《傲少年》演唱會。 （李其燊音樂工作室提供）

李其燊圓夢推出個人首張創作專輯《傲少年》。（李其燊音樂工作室提供）

李其燊來自金門，不屈服視力衰退幾近失明的命運，堅持走音樂路，奮鬥20年後，終圓夢推出個人首張創作專輯《傲少年》，主打歌《傲少年》MV改編於他好勇鬥狠的真實故事，李其燊自嘲說：「因為名字『燊』，所以青春期的自己，屁股上有三把火！」他當時闖禍連連，曾被判拘役48小時，讓父母頭痛連連，尤其父親是高中校長，地方人士很多是父親的學生，少年阿燊闖了禍，讓收爛攤子的父母盡失顏面，而現在已為人父的李其燊，回頭來看覺得「滿對不起爸媽。」他將自己的慘綠年少，寫進《傲少年》並拍成MV，更希望將這張專輯獻給父母，「希望榮耀爸爸媽媽！」

李其燊因為10歲起視網膜病變，視力不斷衰退，醫生曾宣判他20歲就會失明，但他突破了命運的限制，今年40歲的他，還有0.025的視力，讓他非常珍惜！他也提到高一時，因視力不好，被人誤會很屌、很囂張，被20幾人圍毆，自此，他開始結交的朋友，都是比較「義氣」的，也開始了夜遊、飆車、衝臨檢的瘋狂歲月，也因此頻出車禍，甚至肇事撞人，「還好上天厚待我，車毀了，但我都是輕傷。」但他覺得最不應該的是，有次飆車被警察追，他飆車鑽入小巷，沒想到砰的一聲，撞倒了一位大腹便便孕婦，被村民衝出來大罵，後來也是李爸爸出面解決，李其燊說：「還好胎兒還保得住，後來順利生產，母子均安！」又說：「將心比心，如果對方怎麼了，我會一輩子不安！」

李其燊《傲少年》音樂錄影帶，由男演員阿魯代替他演出，劇情有飆車、尋仇、對壘、躲藏，甚至亮槍的畫面！但他希望畫面的呈現上可以比較Kuso，呈現趣味性，例如，少年要赴命對決前，手上居然拿著養樂多，叼著吸管喝了起來，此外，李其燊將於12／30晚上8點在台北「河岸留言西門紅樓展演館」舉辦《傲少年》演唱會 ，售票請洽KKTIX。