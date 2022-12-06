雖然明（7）日是節氣「大雪」，由於東北季風稍減弱，各地溫度略微回升，不過整天還是偏涼。東、北部則有零星降雨機會，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部地區較為明顯。氣象主播戴立綱說明，下一波冷空氣跟這次的冷度差不多，下周一（12日）溫度偏涼。

氣象局表示，明天迎風面北、東半部雲量較多，有零星降雨的機會，大多時間為多雲時陰，偶爾還可以見到陽光，降雨在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區較明顯、持續，整日為陰雨的天氣，且有局部大雨發生的機率，另外在上半天中部地區也有零星降雨的機會。

氣象局說明明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，各地溫度略微回升，但清晨仍偏涼，中部以北及宜蘭僅有17、18度，南部及花東為19、20度左右，局部地區溫度還會再更低；白天高溫北台灣稍回升到19至21度，整日仍偏涼，其他地區則可以來到26至30度，感受舒適溫暖，中南部日夜溫差較大。

氣象局分析，周四（8日）天氣跟明天差不多；周五至下周一（9日至12日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周二（13日）至下周四（15日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。