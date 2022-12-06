高雄自2020年7月1日引進YouBike2.0以來，因便捷的借車服務，深受市民喜愛，在今年11月突破2400萬人次使用，而11月中旬引進的YouBike2.0E，日前單日周轉率最高更高達15次，創下YouBike2.0新高。高雄市交通局表示，加碼投入YouBike2.0及2.0E，預計明年公共自行車輛將達1萬輛。

交通局表示，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3％，YouBike 2.0公共自行車系統採無電的輕樁系統設站靈活，在11月達到120萬使用人次，在12月1日時正式突破2400萬人次，每月使用人次由營運初期45萬人次大幅成長267％至120萬人次，輕軌美術館段通車後，鄰近之YouBike站點使用量成長最高達78％。

高市11月間啟用150輛2.0E，因2.0E內含有電池，當踩踏板時，電池會釋放電力幫助踏板運動，騎乘時能感覺較輕鬆，也成為許多常騎YouBike族群的首選，並於11月18日創下單日周轉率最高15次，創下歷史高。2.0E即日起再投入50輛，明年上半年會再投入300輛，到時高市YouBike單車將達到1萬輛規模。

據統計，目前高市共設置1200處租賃站，遍布交通節點、學校、商圈等處，熱門場站前3名為：捷運凹子底站(4號出口)、捷運西子灣站(1號出口)、高鐵左營站，每月皆超過1萬人次使用，且前10名場站多為大眾運輸重要節點。

交通局表示，YouBike2.0及2.0E除享有一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或今年底前每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借都可享有前30分鐘免費優惠。