齊薇（左）帶著麻油雞探班媽媽方文琳、楊烈、郎祖筠、范瑞君。（粘耿豪攝）

齊薇（左）帶著麻油雞探班媽媽方文琳。（粘耿豪攝）

郎祖筠在《明星養老院》排練場展現劈腿軟Q實力。（粘耿豪攝）

楊烈在《明星養老院》秀一段拳腳功夫。（粘耿豪攝）

由王偉忠監製的舞台劇《明星養老院》，即將在耶誕節檔期於國父紀念館演出，楊烈與郎祖筠、方文琳、范瑞君等演員6日進行排練，除了不在場的劇中老婆黃嘉千，楊烈表示，在場的3位都是老朋友，且之前都曾演過他的老婆，相較於范瑞君演他老婆時曾被虐憤而「殺夫」，郎祖筠在歌舞劇排練時跳上楊烈身上，但因他剛好轉身走掉沒有接住，她直接摔在地上，和楊烈在8點檔演過3次夫妻的方文琳笑說：「比較起來，我很幸福！」

舞台劇《明星養老院》以一群大明星退休之後共居所發生的種種趣事為題材，眾人一同面對年華老去的危機，團結起來共度養老院的難關，劇情有笑有淚、有歌有舞。眾星力拱監製王偉忠也要開養老院提藝人朋友共居空間，王偉忠則表示，自己一直想做老人版的《六人行》，這是很值得製作的溫馨喜劇。他透露自己是當年在醫院陪高凌風時有了這想法，因為高凌風當時人在住院，但還是想辦演唱會圓夢，那時他就想著要做「明星老了怎麼辦」的題材。

范瑞君劇中飾演養老院大總管，她說演了這齣戲後跟朋友聊，志同道合或有共同信仰、理念的人老了以後應該住在一起或附近，彼此照顧，因為這一代的人都沒有想要仰賴下一代，不想要絆住子女的人生，所以同齡之間可以彼此照顧，這是未來該走的一條路。她感嘆多許多男人退休後因為失去重心，回歸家庭後開始身體不好、找女人麻煩，讓大家都痛苦，郎祖筠接話：「很多男人退休後，回歸嬰兒潮，相較於老婆開始變得活躍，老公卻對生活一竅不通，可能連襪子、廚具都找不到！」

楊烈也坦言演這齣戲後，自己難免會揣摩退休後生活，「有一個階梯是很難下來的，不管身上是小或大光環，當光環快消失時，必須寬心且安全走下來，能否做到很難講，但事前要做準備會比較好一點。」幾年前就有人問他幾歲退休，「我說，我的字典裡沒有退休，就是表演到不能表演， 我們的工作已經是生活的最主要一部分，忽然停下，該做什麼？閒在家裡很糟糕」。他說，日本很多夫妻是50歲以後才離婚，因為男人年輕時在忙事業，家裡的事或不屬於家裡的事，都丟給家裡的老婆，結果生活上應該負責的都不會，退休後就真的發現自己什麼都不會。

沒有生小孩說郎祖筠說，她早就想開了，老公曾問過她「沒小孩怎麼辦」，已擔任老年長照志工24年的她回：「養小孩是為了讓他養你嗎？太殘忍了！」她自覺年紀大了生養小孩都辛苦，加上自己事多又雜，「再早些時候，看人家母子、父子同框畫面好像很好，但這種事是一體兩面，所以想想還OK，我們也算不欠兒女債，有小孩搞不好要負責他的一生，如果生的是禍害、孽畜更慘！還是和老公互相把身體照顧好，把老本存一存，優雅地過老年生活！」

方文琳說自己也還沒想到退休，就是先把身體照顧好，人家願意給機會就好好把握。她近期同時忙於綠光劇團音樂劇《再會吧 北投》演出，又要排練《明星養老院》，坦言真的有點錯亂，「有一天我作夢夢到演《北投》，突然郎姊在《養老院》的歌變成我在《北投》唱，她跟黃嘉千伴舞，我還罵說幹嘛不自己來唱，到後台哭給吳Sir（吳念真）看，說你幹嘛叫我唱她們的歌啦。哭完夢就醒啦！」

郎祖筠劇中飾演性感歌姬，為了搭配勁歌熱舞，每套服裝都露胸又露腿，她當場秀出劈腿絕招，證明自己「有在練」。她說，有一天監製王偉忠忽然問她，「這回是不是妳從事演藝工作以來穿最少的一次？」她回「對！就是為了你犧牲」，笑說王偉忠真的是從小看著她長大，可能覺得讓她在戲裡居然穿這麼露，有點對不起她的爸爸郎叔。

郎祖筠笑說他們排戲非常歡樂，因為她們一直鬧楊烈，楊烈非常紳士，都不會生氣，但表情十分無奈。有一回她跟黃嘉千正在幫彩排中的楊烈伴舞，烈哥一轉頭，發現連方文琳都跟著一起鬧，忍不住很嚴肅地對方文琳說「妳變壞了」。

方文琳的小女兒齊薇今到彩排現場探班，為媽媽以及叔伯阿姨送上麻油雞，她說媽媽最近很忙，都沒時間坐下來一起吃飯，所以來幫媽媽補元氣。聽到大家談著《明星養老院》衍伸的退休話題，齊薇對方文琳說：「我可以永遠跟妳住嗎？」方文琳立刻大叫：「我不要！我不要！」最近每周都會上山到爸爸于冠華的餐廳打工的齊薇貼心地說，她希望好好努力發展演藝事業，將來就能讓爸媽安心退休。