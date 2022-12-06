民進黨在此次九合一選舉大敗，總統蔡英文為此辭去黨主席一職，目前由高雄市長陳其邁代理，正式的接班人選引起各界好奇。有消息傳出，副總統賴清德4日已當面對蔡英文表達參選之意，還同時會以總統候選人的身分備戰2024。對此，前立委郭正亮5日就表示，「賴清德應該是豁出去了，2024是他最後一次機會了，或是最好的機會」。

郭正亮5日在網路節目《新聞大白話》中表示，賴清德突然有這種風聲出來，主要是因為前面有另一個風聲，「聽說要讓陳建仁組閣，如果陳建仁組閣，那賴清德就必然要去選黨主席」，郭正亮坦言，因為大家都知道陳建仁是蔡英文安排要跟賴清德競爭的對手，如果他組閣，賴清德就去讓別人選黨主席，「你怎麼知道陳建仁不會在當了行政院長的某天，突然說要參選總統，那時候整個差距就拉開了」。

郭正亮最後更說，「賴清德只有副總統，陳建仁手上是院長，黨主席搞不好又是另外一個蔡英文比較好的朋友，那到時候怎麼辦？」因此郭正亮認為，賴清德應該想過這些，「今年無論如何不能讓了，所以必須及早表達意見，說一定選」，賴清德應該是豁出去了，「2024是他最後一次機會了，或是最好的機會，而且台灣的總統很容易連任，這樣要等8年欸，2024沒出來爭就沒有了」。

不過賴清德辦公室表示，最近確實有很多人勸進，但賴還沒有做任何決定。賴辦強調，賴清德認為現階段仍以多面向、多聽大家的聲音為主，多聽民意檢討改進才是重點，不會做其他的討論。