台積電亞利桑那州廠吸引大批人才競爭外派機會，爭取更優渥的薪酬並在美國生活，但有台積電工程師坦言，薪資其實不如外界說的翻倍成長，且與美國員工待遇比較的確會不平衡，只不過同時也認為接到這個案子很光榮，全世界聚焦下，覺得是很大的挑戰。

東森財經新聞採訪2名不具名赴美台積電工程師，對於赴美後的福利待遇提升，雖然基本底薪有所增加，但分紅不變，他們表示，撇除分紅不計算，像是租車跟租房補助，其實有點勉強，只能盡量壓低生活成本節省開銷。

其中一名工程師透露，薪資主要以台幣兌美金入帳，隨著匯率浮動美金升值，其實薪資也會變少。

在此之前，有一名匿名工程師爆料，台美員工福利待遇差距大，包括緩衝假台人只有14天，美國人卻有21天；原本不用輪班，之後又因美籍員工不輪班，台灣甚至連主管都要輪班；最後是薪資方面，台美員工更是有很大的差距。

對此，該工程師坦言確實會不平衡，但他們對生態鏈較熟悉，美籍員工的成長背景跟學習方式又比較不一樣，雖然有時還會覺得不公平，但可能需要自己再做調適並去爭取。

只不過，另一名工程師認為這案子很光榮，被稱為護國神山的公司，將晶片從台灣帶到美國，全世界都在關注，這是很大的挑戰，但當務之急是先安撫自家員工，再教外籍員工，並把廠蓋起來。