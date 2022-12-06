法務部行政執行署全國13個分署6日同步舉辦今年年終最後一場聯合拍賣，紛紛加碼推出各式各樣拍賣標的物，民眾應買反應熱烈，總拍定金額高達新台幣5344萬6587元，拍賣所得將全部挹注國庫。

其中，不動產拍定金額總計5070萬9614元，本次拍賣拍定金額最高者為北市文山區萬隆段二小段持分土地2筆，現況為北市羅斯福路5段之道路用地，使用分區為都市計畫內之道路用地(公共設施用地)面積合計817平方公尺，權利範圍均為2分之1，底價則為1320萬8000元，台北分署以1510萬8000元拍定。

其次為基隆市七堵區工建段6筆土地之應有部分，土地均位於基隆市七堵區工建路附近，部分鄰近六堵工業區，有多線公車行經，交通便利，宜蘭分署以1208萬8800元拍定。另外，台中市北屯區陳平段房地共3筆，台中分署以709萬1元拍定。

動產拍定金額總計273萬6973元，其中拍定金額最高者為台中分署拍賣Mitsubishi(2006年份)淺藍色框式貨車1台，採通訊變賣方式，以62萬6100元拍定，其次為台中分署拍賣LEXUS CT200h白色油電掀背車，2013年份，排氣量1798CC，以32萬5000元拍定，另新北分署拍賣保時捷(PORSCHE)白色休旅車1台，排氣量2967CC，車齡12年，以30萬元拍定。其他拍定的動產包含11.93克拉藍寶石戒指、股票、紅豆杉木雕佛像、美髮商品、眼霜化妝品、腳踏車、玩具、花東米等。