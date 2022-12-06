受惠第四季進入傳統婚宴旺季，挹注新天地（8940）餐飲集團11月合併營收1.18億元，年增46％，前11月合併營收8.11億元，年增逾46％，一掃疫情帶來的陰霾、業績明顯逐季增溫。法人表示，12月進入企業尾牙與婚宴旺季，帶動新天地第四季與全年營收大增可期。

展望明年，新天地餐飲集團攜手薇閣精品旅館合資打造的台中頂級婚宴品牌「萊特薇庭」宴會廳，高雄館已進駐高雄亞灣區「承億酒店」9-11樓，預計搶在年底前試營運、明年1月4日正式開幕迎賓，目前尾牙、婚宴與春酒宴預約熱絡，將為新天地明年整體營運表現增添柴火。

此外，隨著新冠疫情流感化、國境逐步解封，再加上兔年春節10天年假，明年農曆春節餐飲業績可望爆出紅盤，一掃連續3年因疫情影響的陰霾，而新天地已摩拳擦掌、搶攻即將到來的「2023金兔年」圍爐宴與年菜外帶商機。

新天地表示，根據市場研究調查顯示，近4成家庭傾向購買現成年菜，其中又以整套搭配組合年菜最受主婦歡迎，尤其以凸顯年味的「佛跳牆」、「全魚、全雞料理」及「長年芥菜」最具代表；此外，象徵頂級、奢華的鮑魚、龍蝦、花膠、紅蟳、干貝等高價食材，更是團圓宴上不可或缺的明星菜色。新天地以拿手的台菜料理為基底，匯集旗下各店招牌大菜，推出「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組搶市。

隨著家戶人口數漸少，也改變外帶年菜份量的銷售占比，新天地發現，10年前外帶年菜銷售以10人份為主，但近年來6人份年菜銷量逐年上升，2022虎年6人份年菜銷量逼近6成，反映台灣家庭人口結構已出現變化。

新天地為滿足小家庭與三代同堂圍爐團聚的需求，推出6人份「錢兔似錦年菜」與10人份「玉兔迎春年菜」，民眾只需在除夕當天到店自取，回家後3分鐘即可澎派上桌。即日起至2023年1月15日於台中梧棲創始店、台中崇德旗艦店、台中旱溪東區店、彰化唯愛庭園早鳥優惠預購中，限量1,200份，預訂情況可望隨著農曆春節的腳步接近而增溫。