羅巧倫劇中搶閨蜜廖家儀老公，自願淪小三。（民視提供）

羅巧倫劇中搶閨蜜老公，報應將至。（民視提供）

羅巧倫在民視8點檔《市井豪門》演出搶了閨蜜老公的李秋月，近期還侵門踏戶到閨蜜家住，超神扯的行為也讓羅巧倫大喊「這是真實發生過的」，她透露身邊很多女性友人，自己的另一半就是被「李秋月」搶走的。

她這次飾演的李秋月，因為老公早逝、兒子又是戀愛腦，根本沒人陪她，剛好閨蜜春梅（廖家儀飾）就把她老公送上門陪伴秋月。她說自己也曾被劈腿、被傷害過，所以很恨小三，但演員就是這樣，有什麼角色來就是要盡一百分的力氣去完成，尤其角色的壓力就是「報應要來了」，呼籲大家不要當小三，下場會很慘。

羅巧倫說這次秋月角色，是她演戲以來的大突破，她給角色的立足點就是，自己只是因為孤單，需要一個人陪伴跟愛，加上成長背景又是千金女，覺得世界上沒有什麼是得不到的，所以才會變成扭曲人格。但幾次崩潰或誇張的行徑，都讓她一度卡關，她說還好對手演員是廖家儀，兩人合作多年默契依舊，尤其幾次要對她攤牌的演出時，廖家儀都會上前拍拍她的肩膀，告訴她「放心演」，讓她有很多溫暖力量。

廖家儀說「春梅很笨，怎麼傻成這樣」，但她要替春梅說話，因為春梅從年輕到現在孩子都大了，對生活很滿足也沒什麼慾望跟想法，加上熱情的她聽到閨蜜老公逝世，當然義不容辭全力協助，另一方面是她還在假裝這件事情不可能，有一點鴕鳥心態，但廖家儀說如果這是真實發生的，她就會開扁了，不過她也預告：「接下來春梅正式翻牌的那一天，會很精采！一定會讓觀眾看得過癮。」

被觀眾恨得牙癢癢的羅巧倫表示，人在愛到發瘋的時候，會做出很不可理喻的事情，所以可以理解李秋月的行為，她說現在被網友攻擊的情況沒有改善，但她現在自己轉念，開心成為別人的出氣包，讓觀眾看完戲有一個紓發的出口，至於她本人的紓壓就是去運動，現在也找個人教練，只要拍戲空檔就會去練練心肺，釋放近期高張力演出帶來的壓力。