美國《時代》雜誌（TIME）每年都會選出各領域的代表人物，而今(6日)也今年評選出2022的年度藝人，由南韓女團BLACKPINK奪下，《時代》更讚譽「BLACKPINK成功讓大家關注不只在耳機上，還有時尚及屏幕上。」

《時代》認為BLACKPINK的4名成員Jisoo、Rosé、Jennie和Lisa不僅憑著自己的實力在Solo上取得好成績，也成功讓BLACKPINK成為世界上最紅的女子組合。而《時代》也邀請4人替雜誌拍攝一組封面，並表示：「她們看起來不像是超級巨星，更像是放鬆的好朋友。」

而《時代》也透露BLACKPINK獲選原因，表示她們從10月開始世界巡迴演唱會，將在9個月內到27個城市演出，而門票在開賣幾分鐘內就售罄，就連小天后賽琳娜和亞瑟小子等名人都前往朝聖。

新專輯《BORN PINK》銷量也超過200萬張，創下韓國女子組合最暢銷專輯的記錄，隨著2022這1年即將結束，但BLACKPINK並沒有放慢腳步，繼續在YouTube上佔據主導地位，目前已擁有超過8300萬訂閱者，。

對於獲選為《時代》的年度藝人，Jennie在受訪時表示：「我們付出了很多努力，所以我們看起來像女超人，但歸根結底，我們始終還是一群單純的女孩。」