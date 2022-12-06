台中一名富二代日前輕生，小三在他死後出面想讓孩子認祖歸宗，法醫高大成當時負責做遺體DNA鑑定，詭異的是當時遺體已退冰半小時，卻始終無法打開嘴巴採集唾液，高大成後來向死者說「如果你覺得小孩有可能是你的，拜託讓我採DNA」，話一說完，死者嘴巴就能順利打開，事後證實孩子確實是親骨肉。

據ETtoday報導，高大成說死者疑似是名台中富二代，因在外積欠債務選擇輕生，已婚的他在外有小三和一名私生子，小三後來想讓孩子認祖歸宗，要求做DNA鑑定，原本死者妻子不同意，後來家中長輩妥協，當時就由高大成負責鑑定，高當時在台中殯儀館嘗試採集死者口腔黏膜，並一直無法成功。

高大成說，屍體明明已從冰櫃拿出退冰半小時，但死者口腔卻怎麼都打不開，他於是對死者說「這位小孩年紀還小，是不是你的小孩我不知道，但是如果你覺得有可能，那麼就把嘴巴打開，讓我們去比對好不好？拜託」，不料話一說完，死者的嘴巴馬上就能打開，最後也確定孩子確實為死者的骨肉。

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