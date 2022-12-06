網紅團體「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」Wendy林宛璇認愛後，時常在社群平台曬恩愛，前陣子孫生在社群平台為了出門搞失蹤問題隔空互罵，幾個小時後又火速刪文重新和好，接著一名網友發文指控Wendy與自己的老公親密互動，近日孫生和Wendy出國旅遊，卻發文透露感情回不到過去，疑似分手，對此Wendy直言：「或許我們更適合當朋友。」對外宣布分手，不過她又在發文後不久編輯貼文刪除部分文字，令外界霧裡看花。

孫生日前和女友Wendy一起到新加坡旅遊，透露幫對方出機票加酒店住宿等費用，花了8萬多，直呼「老實說真貴，但妳是值得的！這趟新加坡旅程因為有妳，回憶才這麼美！」而Wendy今日發文回應感謝對方：「我想了很多也說了很多，你的幽默總能帶給我歡笑，這兩年經歷了很多喜怒哀樂，超多回憶都是忘不了的！在你身邊也學習到很多成長了很多，非常難得可貴！」

不過接下來她話鋒一轉：「但我常說了，人可以忍受一陣子無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都承受了，我也累了，放過彼此吧！去找瞎妹們約吧。」她稱讚孫生是很棒的表演者，但愛情學分似乎還需要提升，坦言「或許我們更適合當朋友。」

Wendy發文不久刪除後段內容。（圖／翻攝自Instagram wendy璇璇）

Wendy這段話被網友認為是已經跟孫生分手，不過沒多久她又刪除了後段文字，只保留感謝孫生的話，似乎是戀情又有了轉機。