新北市長侯友宜跟支持者寒暄。(黃敬文攝)

陳宏昌(左)與侯友宜(右)。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜今日晚間前往新北市蘆洲參加感恩茶會，蘆洲競選總部主委、湧蓮寺主委陳宏昌上台致詞時，不僅力拱侯友宜參選2024總統選舉，並邀請在座的鄉親舉手力挺，不過當陳宏昌請侯友宜轉頭看向後方支持的民眾時，侯友宜堅持不回頭看，且頻頻揮手搖頭；侯友宜表示，自己沒有勝利的喜悅，僅感受到更多的承擔，接下來會靜下心來好好做事情。

侯友宜今晚抵達茶會現場時，出席的約200名支持者大呼口號熱烈歡迎市長，侯友宜也一一向台下的支持者握手寒暄，接著回到位子坐下時，也頻頻有民眾前來合照以及請求簽名，展現侯友宜的高人氣。

陳宏昌致詞時直言蘆洲從來不曾贏過這麼多票，贏了1萬多票真的是前所未聞的現象，自己選前跟侯友宜在拜票時，當時就深深地感覺到這次不一樣，支持者都拚命要跑來跟侯友宜握手、合照，那時自己就跟侯友宜打包票說一定贏40萬票起跳，最後真的成功打破藍綠這道牆。

他說，人家都說蘆洲是個深綠的地方，但侯友宜憑藉著努力以及政績，贏得蘆洲人的肯定，相信侯市長會更加努力，為蘆洲打造更大的建設。

接著陳宏昌話鋒一轉，指出最近都有人拱他，更在現場做起民調，高喊「現場200多名蘆洲鄉親若是贊成侯友宜選總統就舉手」，結果現場幾乎全部的人都舉手，當時陳宏昌在台上更請侯友宜回頭看一下身後的支持者，但侯友宜堅持不回頭看，且頻頻揮手搖頭。

侯友宜上台致詞時，先向台下的支持者深深一鞠躬，他表示，非常感謝市民給自己機會好好做事，在有限的人生當中奉獻一己之力，不分你我、族群、藍綠；他強調，這次沒有勝利的喜悅，只有更多的承擔，現在要認真、打拚、靜下心來好好做事情，永遠心存感激以及感謝繼續往前走。