美國官員證實，台積電除了在亞利桑那州鳳凰城的5奈米廠要建置4奈米製程，也將在亞利桑那州興建第二座工廠，專門生產3奈米晶片。對於台積電大量產能外移美國的舉動，《天下雜誌》總主筆陳良榕在《TVBS》專訪中表示，張忠謀26年前就曾赴美國波特蘭設廠，虧損了12億台幣，台積電這次記取教訓，已經有了專門的投產方式。但他也強調，若之後美國要求在台、美兩地都開發先進製程，台積電跟台灣半導體產業都有可能受到嚴重的傷害。

根據《TVBS》報導，陳良榕提到，台積電26年前到美國設廠，情況跟當前非常類似，現有美國眾議院議長裴洛西訪台的危機，當年則是前總統李登輝訪美造成的緊張局勢，美國的客戶非常焦慮，要求台積電將部分產品移到美國製造，且開的條件也非常好，當地客戶會出一半的錢在波特蘭合資設廠。但台積電過去之後才發現自己太天真，完全低估在美國製造半導體的難度，張忠謀一開始還覺得很簡單，去設廠後才發現成本極高，大量原材料也要從台灣運過去。

另美廠的外籍員工也不聽話，不習慣台灣的SOP作業方式，下班後電話找不到人，晚上也不想值班，所以良率就非常糟糕，張忠謀1999年去巡廠的時候直接發怒，將原本計畫要蓋的4個廠，刪到最後只蓋了一個。

這次台積電記取教訓，建廠就不找太多外國人組織雜牌軍，一開始就從台灣派出幾百上千的大軍過去，如同之前南科製造五奈米的方式，另外供應鏈如石化、化工都已經提前過去設廠。

對於台積電發展現況，陳良榕也進行分析，台灣3奈米製程在這季已經量產，亞利桑那預估是3年之後，目前來看跟台灣並沒有同步。但他也強調，美國有一股壓力，未來台、美要同步進入2奈米的最新製程，目前規劃2奈米晶片將在2025年量產，台積電現在開始推動完全是有可能的。

陳良榕稱，很多人說這是美國要拖垮台積電的一石二鳥之計，因為越先進的製程越難做，台、美同時做就是分散研發的力道，造成落後或是出各種的問題，並讓英特爾（intel）得以反超，重回技術領先的地位。他也強調，台積電另一個優點是台灣半導體產業的群聚效應，現階段台灣先進製程，其他台廠都會跟著台積電工程師一起值班，發生問題可以隨時解決，到了美國出問題，隔天早上才能解決，在亞利桑那的製程，大家很擔心生產2奈米的群聚沒辦法過去，台積電發展的腳步會被拖累。