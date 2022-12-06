由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「2022年新南向智慧產業經貿訪問團」，疫後首發新南向前往馬來西亞、泰國及越南拓銷，三站合計吸引近160家買主與26家臺灣企業洽談，洽談場次超過520場，促成商機約2,500萬美元。

此次包括「智慧交通商機開發團」及「智慧冷鏈物流團」合併拓銷，貿易局長江文若親自率團，對於臺灣企業於疫情後拓展海外具指標性意義，除了安排一對一的媒合洽談外，也前往當地相關協會及重要機構，協助企業實地拓展商脈及有效擴大市場版圖。

漢錸科技表示，疫情改變馬來西亞消費者消費習慣，以往馬國民眾偏愛現煮食品，但疫情期間食品廠商紛紛轉型為冷凍即食產品，帶動冷鏈物流需求爆增，吸引馬國冷鏈及零售領導者Tasco Yusen Gold Cold及在馬運輸版圖廣大的HSH Transportation等當場下單，預計後續訂單可達1千萬美元；而專營超低溫急速冷凍設備的鈺璽光電，則表示東南亞買主想了解關於低溫設備如何利用急速超低冷凍後解凍，但卻不影響口感，因此對零下80度C的冷鏈設備相對有興趣。

泰國現為汽車工業大國，但在智慧產業方面，仍需依賴國外進口與國際合作，再加上泰國政府近年來積極推動BCG （Bio-Circular-Green），對於節能環保產品特別青睞，翼詠科技的智慧灌溉系統，除運用於農業或家用植栽外，亦可運用於智慧城市領域，且已與全球約50個國家合作，設備支說援多國語系、操作介面簡單易懂，吸引泰國SCG集團相中，將運用在智慧建築產品中。

而越南則參訪越南最早且最大的國營軟體園區-光中軟體園區，執行長Mr. Lam Nguyen Hai Long表示，目前該園區有七大產業區，其中農產產業園區業者，對於台灣智慧農產最感興趣，尤其是智慧監控、智慧灌溉等產品需求量大。