九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。最近就有一份最新的網路民調指出，王鴻薇以94％的高支持度領先吳怡農，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》5日起針對「台北市第3選區（中山.北松山）立委補選，請問您認為誰勝算最大？」進行網路民調，截至6日21時，已有逾1.5萬名的網友投票。結果顯示，高達94％的網友認為王鴻薇會當選，僅4％的網友則認為吳怡農會當選，另外有1％的民眾認為是其他人選，以及2％的民眾沒有意見。

這份民調一出爐，也瞬間引爆網友討論，參與投票的人紛紛表示，「王鴻薇贏10%沒問題」、「有經驗、認真、口條清晰問政的好議員！王鴻薇加油！永遠支持妳！」、「王鴻薇是一位會做事的女候選人」、「下屆立委選舉，請大家讓民進黨清零，永世不得囂張鴨霸」、「當然是王鴻薇，無庸置疑」、「王鴻薇是實力派，吳怡農是資源咖，選民要的是實力派」。