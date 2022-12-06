全美重量級企業領袖組成的商業圓桌會議（Business Roundtable，BRT）5日公布最新季度調查顯示，在高通膨、聯準會（Fed）強力升息等逆風吹襲下，企業人力聘雇和資本支出縮手，美企執行長看衰明年前景，經濟展望指數跌至2年低點。

BRT周一發布第4季執行長經濟展望指數（CEO Economic Outlook Index），從第三季的84點及去年同期的124點跌至73點，創2年多來新低。該項反映美企CEO展望未來六個月資本支出、聘雇和銷售預測的綜合指數，今年每一季都走跌。

儘管該指數仍在50點擴張門檻之上，但各分項指標明顯下滑。第四季聘雇計畫跌17點至61點，資本支出計畫跌7點至68點，銷售預期跌8點至91點。

接受BRT調查的CEO，預期明年美國經濟成長率僅1.2％，不及2021年的近6％。

在調查中，CEO被要求點出企業面臨的最大成本壓力，結果49％受訪者回應勞動成本，15％說是原物料成本，14％則回答供應鏈斷鏈成本。

BRT發新聞稿指出，調查結果透露，國內外持續吹襲經濟逆風，包括高通膨及Fed為抑制物價採取的措施，在此環境下CEO依舊保守謹慎。

Fed為讓通膨冷卻急速升息，但利率飆升也會提高消費者和企業的借貸成本，加劇經濟下行風險。BRT主席、通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）聲明表示：「供應鏈挑戰及通膨不確定性仍在，多位執行長對未來半年的國內計畫與預期依然謹慎。」

商業圓桌會議執行長博爾頓（Joshua Bolten）指出，為強化經濟擴張力道，BRT敦促國會及拜登政府採取促進成長政策，包括在這個會期立即全面恢復美國研發投資支出、改革許可制度以加快能源基礎建設計畫。此外鑑於經濟面臨動盪，也會促請國會盡快處理舉債上限問題。