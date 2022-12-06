百達-KY（2236）6日法說報喜，董事長黃亮茳表示，拿下大陸比亞迪新款電動車與油電複合動力車零件供應五年大單，明年起大陸廠業績將以每年成長20％的高速成長。

百達6日參加證交所主辦新南向主題式業績發表會。百達去年合併營收13.68億元，稅後純益6,730萬元，EPS為1.47元；今年前三季合併營收10.26億元，稅後純益4,307萬元，EPS達0.94元。

黃亮茳表示，今年大陸業績雖受疫情影響使營業額持平，但今年在拓展新訂單上大有斬獲，拿下大陸知名自主品牌比亞迪汽車的新款電動車及油電混合動力車零件供應五年大單，隨著比亞迪在大陸及海外市場的銷售增長，且在現有客戶的訂單支持下，預期明年起每年營收將增長兩成。

黃亮茳指出，今年集團表現最亮眼的是印尼子公司，看準印尼市場與印尼廠的成長動力，今年初百達將原持股7成的印尼子公司增持為100％全資子公司。收購後印尼廠今年前三季營收年增16.43％，儘管面臨在原材料漲價的考驗，但稅後純益率仍維持12％以上，主要因今年切入愛信集團供應鏈，樂觀印尼廠將進入業績跳躍增長階段。