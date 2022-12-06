希臘發生一起警察執法過度，導致群眾集體抗爭的騷動。希臘第二大城市塞薩洛尼基(Thessaloniki)，一名 16 歲的羅姆少年開車加油沒付錢，警察在追捕時直接朝他的頭部開槍。事件發生後，塞薩洛尼基有上千人在街頭抗議警察長期欺負少數民族。

半島電視台(Aljazeera)報導，少年中槍後送往醫院急救，但情況危急非常不樂觀。警察署稱，這名少年犯法在先，他加油不付錢已是一錯，之後警方來詢問時，還試圖衝撞警察以逃避追補，警方只能開槍自保。不過警察署也強調，開槍的警官已被停職接受調查。

即使警方出面說明，仍然有許多群眾不滿。群眾認為希臘警方長期欺壓羅姆族。週一晚上，約有 1,500 人參加了左翼和無政府主義團體組織的抗議遊行，很快演變成暴力滋擾，一些人搗毀商店並向警察投擲燃燒瓶，警察以催淚瓦斯和眩暈手榴彈回應，遊行平息後，警方拘留了6人。

希臘首都雅典也有抗爭活動，所幸平和的多。數百人在雅典市中心舉行的和平抗議遊行，標語上寫著「他們敢於開槍打死他們，是因為他們是羅姆人。」

羅姆人(Roma)又稱吉普賽人(Gypsy)，是來歷不明、分布在歐洲各地的流浪民族，近代的研究認為，他們可能來源於伊朗，或是印度北部，可能是幾千年前的戰爭，遭到抓捕的戰俘或是奴隸。

羅姆人很難容於體制中，因此居無定所，這也使得歐洲各國長期以來，或多或少岐視羅姆人，他們與猶太人還不相同，猶太人經常是過於成功而遭忌恨，而羅姆人幾乎沒有什麼傑出成就。希臘是羅姆人最多的國家之一，當地羅姆人社區成員和人權活動家，經常指責希臘當局歧視羅姆人。