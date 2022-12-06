駕駛行經路口時，遭休旅車外切撞飛翻滾270肚，側躺在道路上，還波及停在路旁的轎車。

日前桃園市平鎮區上午10時許發生一起車禍意外，1名70歲的老翁駕駛的轎車，行經延平路三段與新光路口時，被1輛要從內線道外切的休旅車擦撞，導致老翁車輛270度翻轉，直接側躺在道路上，而一旁白色轎車也慘遭波及，所幸老翁與車上乘客僅多處擦挫傷，幸無大礙，警方將釐清詳細肇事責任；這段「烏龜翻度」影片也曝光了。

從影片可見，老翁駕駛的轎車快要到路口時，左前方有輛休旅車疑似沒注意左後方有來車，便切換車道出來，下一秒，老翁的車子與休旅車擦撞後，整輛車向右翻滾，先是翻轉180度波及路旁白色轎車，撞毀白車後照鏡後，再翻轉90度，側躺在路旁。

網友一見影片嚇翻，紛紛留言表示「彈力十足」、「很多這種人，大家都在排隊，就他最聰明」、「才摸一下就飛出去了」、「我以為是成龍拍電影」、「會不會開車，都不用看旁邊後面」、「直接飛起來欸，怎麼這麼容易」、「直接切出來連看都沒看」、「真是可惡的三寶駕駛，車道都自己的」。

據了解，救護人員到場後，發現老翁以及車上乘客身上有多處擦挫傷，並無大礙，警方針對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，至於確切肇事原因，仍待進一步調查釐清。

警方也呼籲，駕駛人駕車上路，除應遵守交通法令外，變換車道也應禮讓直行車先行，避免發生事故造成傷亡。