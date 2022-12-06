新加坡一名楊姓男子涉嫌拿假文憑闖蕩江湖，靠著國內名校南大、國大，以及美國安得烈大學等高學歷或證照蒙混近12年，取得管理階層職位，短短5個月賺近百萬台幣，直到2020年跳槽至某家建設公司時，內部人事仔細去查才徹底揭穿。

根據亞洲新聞台 (CNA)報導，楊姓男子會先上網搜尋想要的名校文憑PDF檔案，然後將他們做成模板印出來，填上自己的名字和其他資訊再複製到另一張白紙，反覆拼拼湊湊創造出偽造文件，甚至連澳洲會計師證書、新加坡會計師協會成員證書都做得出來。法院文件揭示，他自2009年開始犯案，當時用世界排名第12的南洋理工大學會計學士，以及安得烈大學管理學碩士獲得多家公司稽核處經理、財務經理等職位，沒過多久就因工作表現不佳被辭退。

隔年(2020)又繼續招搖撞騙，這次換了不同文憑，用同樣屬頂尖學府的新加坡國立大學法律學士和南大的工程學士進行面試，期間受聘為財務經理，這次只撐了5個月，不過賺進115萬台幣；之後幾次卻因答不出專業問題被面試官要求審核背景，楊男作賊心虛才主動放棄機會，離開前還要求銷毀個資，詭異行徑讓該公司展開調查，南大於2021年報警後事件才曝光。

據悉楊男曾任收銀員、廚房助理，一把年紀的他每個月只領22k，還有其他病痛纏身，想錢想破頭才萌生歹念，如今法官判決出爐處15個月有期徒刑。