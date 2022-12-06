韓瑜被吳念軒逼出心疼的淚水。（衛視中文台提供）

韓瑜和夏朧對戲一度哭到崩潰。（衛視中文台提供）

8點檔女神韓瑜堪稱「哭戲教科書」，她在衛視、中視《仙女姐姐來我家》中有其中一場勸弟弟吳念軒好好吃飯照顧自己的戲，原本沒有設定她要哭，所以拍攝時她盡量克制自己，但吳念軒在這場戲裡，真情流露的情感打動了她，於是在抱著他的時候，突然有股心酸湧上心頭，疼惜的眼淚也跟著落下，自己也哭得也有點意外，「這就是跟演員拍戲碰撞出來的火花吧！」吳念軒也說：「覺得真的有姊姊在關心的感覺，很棒！」

被問怎麼準備哭戲？人生大半都在拍戲中度過的韓瑜，笑說自己其實不需要準備，只要人生歷練夠了，演戲演多了，可以跟角色共鳴，當下要哭是很容易的。其中一場吳念軒飾演的弟弟王琥珀，因四處瘋狂尋找愛妻傷心得不吃不喝，讓看不下去飾演大姊的韓瑜硬拉他去吃飯，把他罵醒，最後含淚擁抱安慰。

吳念軒回憶起這一場戲表示，拍攝時他跟韓瑜才剛認識不久，正式開拍時就看到跟私下完全不同的韓瑜，很專注沉浸角色裡，讓他自然而然地跟著韓瑜演出，感受到她對琥珀的關心與難過，尤其後來在看畫面時，看到她流下淚更讓自己內心感受到衝擊與溫暖。

除了和吳念軒的對戲感人外，韓瑜也回憶起夏朧飾演的采竹仙女離家的那一場讓她覺得很有感觸，且還意外拍了兩次。韓瑜表示拍戲時，她習慣先聽導演講戲，確認導演想要的感覺，盡量減少跟對手演員對戲次數，因為很多時候第一次呈現出來的感覺是最好的，如果反覆排練或演出效果可能反而不好，所以在拍攝這場戲前，她跟夏朧在演出前並沒有太多交流，各自沉浸在劇中角色裡。加上這場戲已經是很後期的時候拍攝，當時大家長久相處已經很有一家人的感覺，劇情走到當下特別有感觸，所以第一次拍攝時心酸酸一看到夏朧就哭了，一度哭到快崩潰，導演只好喊卡，希望她情緒要再收斂一點。她當下馬上調整狀態，也覺得王翡翠不應該哭得那麼傷心跟難過，只好一直在心中對自己喊話，千萬要忍住不能激動，不能哭得那麼慘，還好有導演幫忙拉回她的情緒，讓自己在這部戲有別於以往8點檔的演出，讓她印象深刻。