大陸央視網6日報導，北京大學第一醫院感染科主任王貴強建議，對新冠患者實行分層救治，一般患者可在家觀察治療，把有限的醫療資源留給重症高風險人群。

王貴強表示，在家裡比如說出現發熱、咳嗽等等表現，用點解熱鎮痛藥、物理降溫或者是在醫生指導下吃一些中藥，一些抗病毒藥等等這些。但是也強調不要濫用藥，多種藥混在一起吃，因為各種藥物也有副作用風險，相互作用也可能增加一些藥物不良反應。

專家建議，如果出現發燒、頭痛、喉嚨痛、乾咳等症狀，懷疑是新冠病毒感染，可以自己在家裏做抗原檢測。

王貴強說，做抗原檢測，如果陽性以後可以上傳報備，出現發熱以後不用恐慌，就像感冒一樣平常心對待它，同時要密切監測自己的各種表現，包括測體溫，看有沒有呼吸困難、氣短；基礎病要特別關注，比如說本來有高血壓，用抗高血壓藥控制不住的，及時報備及時到醫院就診。

糖尿病、冠心病病人出現基礎病加重，一定要跟社區醫生電話溝通，必要時候到醫院去進行診療和救治。一般來講有發熱的表現，還是先到發熱門診，但是如果基礎病很重，極重危症非常危急的時候，直接到急診去看病也是可以的。