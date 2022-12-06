這下廚秘方真嚇人！一名網友日前隨口問妻子，今天煮的湯怎麼這麼稀，沒想到妻子馬上「順口地」回應「因為沒有加漂白水」，讓網友瞬間不敢動筷子，笑說「我就問這些年來我吃了多少漂白水下肚」，原來妻子一時口誤把太白粉水說成漂白水；其他網友說「應該是沒加砒霜…稠度不夠」、「不小心洩漏秘方」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前吃晚餐時，隨口問了妻子一句「為什麼今天湯這麼稀？」沒想到妻子竟回他「因為沒有加漂白水」，後來才趕緊說「啊不是啦不是啦」，但原PO當下聽完馬上嚇到不敢動筷，事後發文笑說「我就問這些年來我吃了多少漂白水下肚」。

該網友還說「感覺下次可以挑戰義大利麵伴42號混凝土」，而該句話源自於大陸一名網紅「延邊刺客」的影片，影片中一名男子說「我不敢苟同他的觀點，我個人認為這個義大利麵就應該拌42號混凝土，因為這個螺絲釘的長度，它很容易會直接影響到挖掘機的扭矩，你知道吧？你往裡砸的時候，一瞬間它就會產生大量的高能蛋白，俗稱UFO，會嚴重影響經濟的發展，甚至對這個太平洋以及充電器都會造成一定的核污染。」用正經語氣述說一段毫無邏輯的內容，引發笑料。

而原PO文章也引來網友留言「你老婆說錯了是忘記放漂白粉」、「難道要加一斤砒霜」、「夫人煮飯你只能誇，不然下次吃的是什麼就不好說了」、「還好不是回你：哪有你的稀」、「被漂白水耽誤的太白粉」、「查一下夫人有沒有幫你保險」、「不小心洩漏秘方」、「應該是沒加砒霜...稠度不夠」。