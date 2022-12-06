為人父母總希望孩子能健康平安地長大。不過日前台北榮總基因醫師張家銘收到一名媽媽的私訊，表示1歲多的大兒子因罹患平腦症（lissencephaly），在她懷上第二胎沒多久便在睡夢中過世，還託夢說「很快就會回來」。而讓人意外的是，大兒子往生前一天，媽媽才從健康報告中確定二胎是健康的寶寶，讓這名媽媽直說：「我相信他聽到了！確定能健康重來，迫不及待去準備了」。

醫師張嘉銘在個人粉專《基因醫師張嘉銘》分享真實病例，一名1歲7個月大的孩子被診斷出罹患罕見疾病「平腦症」，這種先天性疾病因大腦皮質發育異常，會導致思考、運動等多項生理功能異常，無論是活動、生長、進食都相當困難，可以想像這對父母要照顧這位嚴重異常、沒有意識及溝通反應的大寶的辛勞及壓力。

後來，孩子的媽媽再度懷孕，為了確定二寶是否健康，特地向張嘉銘求助，安排了全羊水基因檢測以及染色體晶片檢測，報告出爐後，發現腹中的二寶沒有特別的基因、染色體異常，「是好消息！」隨後張嘉銘便仔細地說明報告內容，才讓這名媽媽和她的丈夫放下心中的大石頭。

讓人意外的是，事後張嘉銘收到這名媽媽的私訊，表示當晚夫妻開心回家後，大兒子就託夢給自己的律師乾爸，直說「我要先去做準備，很快會回來」，隔日晚間就在睡夢中安詳離世，這名媽媽感性寫道：「我相信他聽到了！很確定能再健康重來，他迫不及待去準備了」，頻頻感謝張嘉銘的細心分析。

對此，張嘉銘認為，孩子一定會感受到爸媽無怨無悔的付出，「未知之中真的有一股震懾人心的力量」，並向所有照顧罕病兒童的偉大父母致敬。

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