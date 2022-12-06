AV導演圤智雨曾替鄧佳華編導AV作品《華根初上》而聲名大噪，之後又和女星李妍憬短暫交往，兩人交往從開始到結束都轟轟烈烈，近期他宣布將引退AV界，之後不再拍攝AV作品，不過他仍會透過社群平台分享近況，今（6日）他發文分享聽到的八卦，指網美華華與男友的性愛片外流，讓他直呼：「這樣妳以後怎麼嫁豪門呀」。

圤智雨今（6日）在Instagram發文：「華華有外流片？JKF女郎又出狀況」，他透露有朋友傳影片給他，標題是「華華外流片」，網美華華是YouTube黑男近期影片的固定班底，圤智雨看完影片後，對比她的外型和聲音，發覺影片中的女生真的是華華，驚訝表示「只能說，妳男友怎麼會外流呀，這樣妳以後怎麼嫁豪門呀！男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎？」文末補上「我是圤智雨，又一個JKF女郎出事了」。

AV導演圤智雨發文曝網美華華的性愛片外流。（圖／圤智雨Instagram）

貼文曝光後引起網友注意，而疑似外流片當事人華華沒有對外說明，只是分享了寫真集連結。

辣模華華擁有甜美臉蛋和E級火辣身材，在Instagram有31.4萬人追蹤，平常主要從事網拍Model和展場SG，傲人好身材讓她脫穎而出，成為許多廣告廠商的合作對象，她時常會在社群平台曬出自己的清涼照，近期和網紅「黑男邱比特」合作拍攝換裝系列影片獲得關注，火辣的現場穿脫令許多網友看到凍未條，在宅男界擁有超高人氣。