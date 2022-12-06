還有發票忘記兌獎嗎？財政部今（6）日指出，111年7-8月期2張千萬元特別獎發票至今無人領取，離兌獎期限僅剩1個月，因此公布中獎發票開出地點，提醒可能中獎的民眾及時兌獎。

財政部小編今日在臉書發文，111年7-8月期統一發票領獎期限至112年1月5日，「剩下一個月」，目前還有2張千萬元特別獎沒人領，2張發票開出的地點為台南市中西區海安路1段188號的城市車旅，停車費30元（電子發票證明聯），以及高雄市苓雅區廣州一街143-6號的一新書局，購買物品6樣共430元（傳統紙本發票）。

小編提醒，根據以上的發財線索，互相提醒親友、仔細回想翻找，趕緊帶著發票至實體據點領獎，「機會近在眼前，請好好珍惜並把握住」。

上個月就有民眾在臉書分享，友人中了5-6月期統一發票千萬特別獎，但發現時已超過領獎日，只差3天就錯過財神爺，讓他整晚睡不著，痛哭不已。