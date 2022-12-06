12月份以來，台股進入萬五攻防戰。第一金投信指出，2012年以來各月份股價表現顯示，歷年年底至隔年2月農曆年後月份，通常是台股表現較堅實的期間，平均上漲機率高、且股價呈現上揚。

第一金工業30ETF（00728）經理人牟宗堯指出，年底適逢大型機構資產配置調整期，加上台股過往多有元月行情與紅包行情等利多加持，市場預估台股明年股價的相對低點落在第一季、隨後股價可望呈現逐季攀升，以股市領先基本約一季至兩季的時間觀察，台股若見整理期提供加碼布局進場好時機。

歷經全球股價波動放大的2022年，牟宗堯表示，從美國10月份的通膨數據降溫，聯準會11月份會議釋出升息步伐可能放緩等訊號，目前研判，聯準會明年第一季完成升息機率高，也使得股價後市修正風險可望逐步降溫。

不過，整體台股仍必須留意包括半導體庫存修正風險、美元是否再出現大幅升值及外資賣壓，及後續台灣上市櫃公司的財報數據表現等。

牟宗堯提醒，半導體產業庫存數據，目前市場推估上半年可望調整完畢，另外，美元走勢牽涉到聯準會是否再度出現出乎預料的升息幅度，及經濟再現大幅衰退的力道等，目前市場觀點看來，升息維持放緩步伐，而經濟雖受到升息干擾，但就業與薪資成長的數據觀察，經濟的調整呈現溫和適中力道。

至於，企業獲利數據觀察，牟宗堯說明，台灣企業前三季獲利表現仍見亮麗，台灣以出口企業為主，獲利數據受惠美元相對強勢表現挹注，至於明年度的企業盈餘雖然可能呈現衰退，以股價通常領先基本面一季至兩季表現，預估明年股價的低點可能出現在第一季，逢股價回檔低點宜站在多方逐步加碼。

第一金投信也指出，統計近十年台股平均本益比為16.1倍，近一年股價修正中，已使得台股本益比回落至11倍水準，本益比位處十年平均值減一至兩個標準差間，過往台股本益比降至十年平均值減一倍標準差以下進場，資料統計，投資一年的正報酬機率超過九成，平均股價漲幅為14.5％。

第一金工業30ETF（00728）追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資，該指數成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，整體投資更有利於抗經濟逆風。資料顯示，台灣工業菁英30指數過去五年平均股息殖利率為4.42％，高於台股加權指數股息率均值3.56％，2022年預估台灣工業菁英30指數股息殖利率為5.89％，亦高於大盤的4.57％。

第一金工業30ETF（00728）主要投資大型權值、藍籌股，也是這波外資回流的資金受惠股，此外，該ETF亦設計有台股ETF投資人最愛的配息機制，採年度配息機制，能降低頻繁配息的額外成本負擔，且每年元月份除息，更能將前一年度的收息全面涵蓋。

第一金投信指出，投資人看好跨年度之際台股行情季節性效應，又想參與息收機會，宜把握近期台股股價攻防整理期進場時機。