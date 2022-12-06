雞排妹道歉了！民進黨立院黨團5日宣布將排擬增訂《選罷法》「排黑條款」，藝人雞排妹（鄭家純）竟在臉書發文酸：「這樣一來，下次館長再出事，就不會影射開槍的黑道，跟民進黨有關吧？」還建議館長穿防彈背心出門，遭網友罵爆沒有同理心後，她今(6日)在臉書發文向館長道歉。

民進黨立法院黨團5日宣布排擬增訂《選罷法》規定提到，凡曾經涉嫌「黑道、洗錢、槍枝、毒品」等罪，皆不得參選，以回應民意在九合一選舉的反彈。對此，雞排妹當天竟在臉書點名館長（陳之漢）開酸：「這樣一來，下次館長再出事，就不會影射開槍的黑道，跟民進黨有關吧？」還留言「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」。

但雞排妹的貼文遭到不少網友抨擊沒同理心：「別人傷口上撒鹽」、「真的要留點口德」、「挺綠的也看不下去」。而雞排妹的的死對頭網美陳沂也公開聲援館長，砲轟：「完全就是在檢討甚至嘲笑被害人，單純的惡意。」

面對輿論反彈，雞排妹今(6日)特別邀請喜歡她和館長的網友到Telegram聊天室討論此事。晚間雞排妹則在臉書發聲：「謝謝所有批評指教的各位，首先我想澄清貼文動機，昨天發文當下的想法，是認為這波掃黑的加速推動，日後館長會比一般人更容易有危險，並非我不支持反黑道。」

雞排妹強調，「就算我認為貼文並非惡意嘲諷，但表達用語使館長感到不舒服，我在此向館長道歉，對不起讓你有這樣的感受。」而館長對此則尚未發表回應。