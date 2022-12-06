中國醫藥大學公共衛生學院大一新生的汪庭宇，出生時臉上患有「巨大黑色素痣母斑、併發血管瘤，臉部的巨大腫瘤壓迫眼睛、鼻子、和耳朵，喪失了右眼視力和右耳聽力，也影響平衡感，加上腫瘤奇癢無比，小時候總抓得滿臉血，令家人心疼不已，即便面對外界眼光與紛擾不斷，但她以樂觀、正向精神獲頒陽光基金會「陽光獎」。

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，陽光基金會自72年設立「陽光獎助學金」迄今已逾2萬人次受獎；近二年來更增設「陽光獎」鼓勵以正向態度面對生命考驗的陽光青年學子，今年並於台北、桃園、台中、雲林、高雄、宜蘭及台東等七縣市舉辦陽光獎助學金頒獎活動，表揚共504名陽光學子的傑出表現

汪庭宇小時候因為平衡感不佳，常接不到球、被球砸到，庭宇不放棄靠走平衡木苦練半年，歷經無數次跌倒，終實現和同學一起打球的心願。成長至今庭宇走在路上，仍會遭受他人指指點點、惡言喊「妖怪、鬼」，甚至想對她拍照等無禮行為，即便面對外界眼光與紛擾不斷，以樂觀、正向精神獲頒「陽光獎」，也勉勵同樣處境的陽光學子，未來庭宇希望能累積實力發揮所學、以溫暖正向力量幫助更多的人。