知名IG籃球粉專「Midnight Sports 聊聊籃球」先前曾多次搶先爆料多名球員異動消息，最終也都準確命中，今（6）日他們再度於粉專透露林書豪即將重磅加盟PLG高雄鋼鐵人隊，消息一出，立刻引發球迷熱議。

陸媒先前爆料，台裔球星林書豪在CBA已沒有舞台，有機會在近期加盟PLG高雄鋼鐵人隊，對此PLG聯盟執行長陳建州今年10月22日正式回應，「此消息尚未被證實，一切以球團宣布的消息為主。」

不過籃球粉專「Midnight Sports 聊聊籃球」先前曾多次精準預測台灣職籃各大球員異動，甚至連前NBA巨星「魔獸」霍華德尚未來台時也有先提早發圖暗示，準確率幾乎百分百。這次再度發圖暗指林書豪即將加盟高雄鋼鐵人的消息曝光後，瞬間引起球迷高度討論，不少球迷表示，「起飛啦，鋼鐵人！！！！！」、「豪神降臨太爽啦！」、「這粉專比什麼頂五的消息還可信多了」