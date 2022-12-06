每次地震發生時，不少民眾都會收到「國家級警報」警告可能要防災，不過到底哪些縣市最危險，收到國家級警報的次數最多呢？氣象局今日公開年度統計數據，第一名是台東縣的20次，第二名是花蓮縣的17次，第三名則是嘉義縣的11次，消息曝光後引發熱議。

氣象局在臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」發文表示，「台灣地震國家級警報 數據大公開！」根據氣象局地震測報中心統計，2021年11月20日至2022年11月20日期間，全台收到最多地震國家級警報的是台東縣的20次，亞軍是花蓮縣的17次，第三名是嘉義縣的11次。

氣象局公布全台國家級警報地震數據。（翻攝自報地震 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，地震國家級警報有2個發布條件，分別是預估地震規模5.0以上、該縣市預估震度達4級以上，這是為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾所訂定，不過如果某次地震預估規模達5.0以上、該縣市預估震度卻未達4級，還是不會收到警訊。

對此，許多網友紛紛回應，「看到自己老家在前3名，不知要哭還是笑，代表地震太多啦」、「嘉義縣會有第三名這我很不意外…但最意外的是居然嘉義市不是第四名」、「『正常能量釋放』若是正確，那恭喜前三名可免於大地震」、「告警指數越少的，可以說越安全嗎？」