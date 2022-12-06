台積電赴美設廠是民眾近期相當關心的事情，但廠址所在的亞利桑那州靠近西岸，州內大半土地是沙漠，能不能供應半導體所需的巨大水量，成為外界關心的問題。鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）在接受台灣媒體採訪時回應，當地絕對能提供台積電晶圓廠的用水所需，且也希望台灣能有更多的企業過去投資。

據《東森財經新聞》報導，加勒戈表示，雖然亞利桑那被外界視為沙漠州，但他們其實有非常多元的供水系統，其中包括了周邊幾條河川，鳳凰城有5成8的供水來自鹽河跟佛得角河，而科羅拉多河則提供了將近4成。未來台積電如果用水過大，還有地下水能支應，且當地學者同時在對再生水產業展開規劃，絕對能讓台積電在這個沙漠地區得到充足的供水。

據了解，為了讓台積電能夠在當地發展茁壯，鳳凰城正在積極的推動台灣化，不但醫院招聘瞭解台灣醫療的人才，大學中也開設了中文學程，甚至還配合台灣的節慶舉辦活動，各種規劃就是為了讓台灣員工能有賓至如歸的感覺，並磁吸更多台灣人才到亞利桑那州發展。

加勒戈也在訪談中表示，盼望台灣著名小吃鼎泰豐跟其他特色店家能到鳳凰城開設分店。另從《中央社》先前報導也可以看到，隨著台積電廠區即將開工，台灣連鎖集團如85度C、歇腳亭、大苑子以及部分銀行業都已經到當地插旗設點，亞利桑那州長杜希（Doug Ducey）更稱鳳凰城裡的小台北已經可以看到雛型了，未來發展只會越來越快。