隨著政府可能推動相關支持政策，越南股市正醞釀新一波反彈行情。投信法人指出，近期胡志明指數站上1,000點大關後，成交值亦溫和放大，有助未來指數持續上攻。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據IMF最新預估，明年越南GDP可望達6.2％，大幅優於全球平均的2.7％。今年和明年企業獲利有望分別達到17％與20％。胡志明指數預估本益比目前滑落至約9.2倍水準，較鄰近東協國家股市估值明顯低估近40％，隨著利空充分反應、政府有望推動救市政策，越南股市中長線買點已經浮現。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行近期釋出有意支持流動性訊號，擬提高多家銀行信貸增長上限，雖然細節尚未出爐，但資金有望進一步緩解。

張晨瑋指出，在政策激勵下，散戶信心情緒高昂，追高信心連帶增加，外資連續買超之下，成交量維持在熱絡水位，未來若有更新的細節釋出，股市有望帶來新一波的慶祝行情、激勵散戶情緒上揚，短期內關注政策之外，也可持續觀察流動性是否能維持動能。