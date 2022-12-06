投信法人指出，過去每當美國經濟步入降溫期，科技股可能面臨庫存調整、波動風險提升等，公用事業類股如水電瓦斯等，在民生必需、剛性需求及政策保護下仍有表現。根據統計，過往美國製造業PMI降溫階段，平均歷時27個月，期間公用事業股皆見上揚，平均上漲18.57％，較標普500指數上漲1.27％，表現突出。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，高物價、高利率帶來的景氣寒風，削減了消費支出、與企業投資意願，不過，公用事業股中的水電瓦斯相關個股，仍受惠於日常民生需求的穩定性，與通膨調價連動性，也使得公用事業股股息變動成長性相對可期。

第一金投信表示，全球緊縮環境短期仍難以轉向，公用事業股相較大盤，擁有長期穩定的股息配發水準，資料統計，MSCI公用事業股在過去10年的平均股利配發率近九成，遠高於MSCI世界指數平均股利配發率53％，整體公用事業不僅收益穩定度高，且企業分紅政策也相對積極。除了傳統的公用事業需求穩定度外，隨全球減碳政策火力全開，也看好公用事業朝向全球淨零發展的綠色新方向。