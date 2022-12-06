據媒體報導，英國造船和海運業分析機構克拉克森（Clarksons）6日發布報告顯示，11月全球新船訂單量為286萬修正總噸，其中韓國船企承接108萬修正總噸(18艘)，占比38％，排名全球第二。中國船企承接156萬修正總噸(46艘)，以55％的占比位居第一。

造船行業的起落興衰，向來是衡量經濟的重要風向標。

大陸商務部數據顯示，造船是韓國的傳統優勢產業。韓國造船產業在全球居領先地位，特別是在LNG運輸船、超大型原油運輸船（VLCC）、液化天然氣驅動船、環保型運輸船等高技術、高附加值船舶領域占優勢。2020年，韓國造船完工量為880萬修正總噸；新接船舶訂單量為819萬修正總噸。

但近年來，中國造船行業快速發展，日益吸引全世界的目光。

大陸工信部2021年發布數據顯示，2020年中國和韓國的新船接單量全球占比的比例分別為48.8％和41.4％。時隔兩年（新船訂單2018年、2019年被韓國反超）中國重返全球第一，韓國位居第二，日本獲得約7％的占比，排名第三。

而過去一年，克拉克森數據顯示，2021年全球成交新船訂單量為1846艘4573萬修正總噸（CGT）。其中，中國承接了965艘2280萬CGT，以近50％的市場占有率蟬聯世界第一；韓國承接了403艘1735萬CGT，以38％的市占率居世界第二。