美國軍方向公眾展示了新一代隱形轟炸機B-21突襲者，引起世界各國媒體與軍事專家車的廣泛討論，其中尤其受到中共國防界的重視，不免也會被許多分析人士拿來與中共正在建造的隱形轟炸機轟-20做比較。陸媒對此分析稱，美國B-21造價約7億美元，預計購入100架，相較中共的轟-20造價應會在3~4億美元之譜，列裝的總數大約會在20-40架之間。

研發時程延宕至最近才正式亮相的B-21是美國的第2款隱形轟炸機，除了擁有先進的雷達隱形與無人駕駛能，還能同時搭載核武器，進行穿透式核打擊能力。美軍方表示，B-21將在2023年首飛，於2026年起陸續加入美軍的戰略轟炸機部隊，陸續取代美軍現役的B-1B、B-2、B-52H系列轟炸機，將成為美國空軍戰略戰術打擊力量的支柱。

美國正式公布了B-21隱形轟炸機（圖）之後，中國的轟-20亮相的時間應該也不遠了。（圖／路透）

《騰訊軍事》引述分析人士說，B-21每架7億美元造價約與中共海軍2艘052D導彈驅逐艦的造價相仿，與當時設定相當於2016年幣值每架5億至10億美元的價格區間相符。相較於前一代B-2隱形轟炸機每架24億美元的天價，確實展現出要用數量來攤平研發與建造經費的企圖心，要達到建造百架B-21的可能性亦大為增加。

大陸媒體所繪製的轟-20與伴飛的殲-20戰機想像圖。（圖／新浪軍事）

在美軍打造B-21轟炸機計劃確定後，中共也在2016年為其首款隱形轟炸機立項，許多中共的軍事專家經常將美中兩款轟炸機進行比較。在美國B-21研發進程因技術或其他原因延後進度時，中共的轟-20計劃也多次透過媒體放話，或是公布部份想像圖，讓美國B-21計劃感受到不少方壓力。五角大廈非常擔心的是，如果中共轟-20比美國B-21提前亮相，將會是美國政府與軍方一場重大的形象災難，不只是對美國國內民眾如此，對美國盟友與其他國家也一樣。也因此B-21去年宣布要在今年亮相的計劃，最後雖然拖到年底，卻也不敢再延期。

轟-20在正式公開前對外證實的各種消息或是參數極少，多數的消息都是幾位與共軍關係密切的專家放消息，更多媒體則順勢加油添醋。最近B-21公布後，陸媒發布與轟-20相關的消息也多了起來，既然美軍B-21已亮相，媒體也猜測轟-20研發已進入尾聲。

最早放出轟-20消息的是中共空軍司令馬曉天，他在2016年9月1日長春出席空軍舉辦的公開活動時透露，中國正在研製「新一代遠程轟炸機」，這是首次承認該研發項目存在。此後各種傳言極多，只要美國的B-2隱形轟炸機出現，或是B-21又發布新消息，轟-20的話題在媒體上就再度被拿來討論。2020年5月7日大陸西安飛機工業集團推出的宣傳片《大國起飛》片尾出現「The Next」字樣和一款被幕布遮蓋的新機型，與美國B-21宣傳影片的表現方式一樣，外界從大致的外觀猜測是研發中的轟-20。

在轟-20進展的問題上，中共軍方或是西安飛機公司都沒有明確的答覆，一向是共軍對西方國家放消息主要管道的香港英文《南華早報》在2020年曾報導，轟-20可能在當年11月的珠海航展上展出，但一直到2022年的珠海航展，相同的消息持續在媒體與網路上討論，最後也依然沒有實現。現在B-21亮相後，許多媒體估計，轟-20首次亮相的時間應該不會太久了，很可能就是在2023年。

《騰訊軍事》分析稱，轟-20在設計構型上和美國B2、B21相同，皆採用飛翼與無尾翼佈局，技術水平上轟-20將優於B-2轟炸機，理論上會與B-21轟炸機的設計水平相當。雖然外傳的各種想像圖很多，但是都未獲官方確認，因此其他的技術特徵還無法確定。據估計研製轟-20的成本實際上也不會太低，從前期試驗、論證、設計、再到後期的生產線建立，至少要花上500億人民幣的經費。

若從部署的戰略需求規模估計，到研發完成後進行量產的轟-20單價可能在3-4億美元的區間內，產量至一定數量後價格有可能會進一步降低。至於轟-20的列裝數量可能不會超過40架以上。美媒此前曾分析說，目前共軍轟炸機隊還有200多架轟-6系列的轟炸機隊，未來將採取轟-20為主、轟-6為輔的高低搭配方式，因此初期大約會在20-40架之間。