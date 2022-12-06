美女主播劉涵竹日前在節目中透露自己幫小S（徐熙娣）訂了一家很難訂到的餐廳，只因為對方想吃，本來都約好要一起去吃，小S還說要請客，沒想到小S臨時有推不掉的工作要進行，不過那間餐廳一人一頓就要8千元，8個人就是6萬4千元，讓劉涵竹一度驚慌不知如何湊出費用，而面對外界議論，她也趕緊解釋「沒有這麼嚴重啦！」

美女主播劉涵竹今（6日）針對她說小S放鴿子的事件發文：「沒有淚訴、沒有崩潰、沒有生氣，也不是放鴿子。謝謝各位觀眾和媒體關注小姐不熙娣，我只想說，沒有這麼嚴重啦！」她解釋是因為小S提到想吃某間天婦羅餐廳但訂不到，劉涵竹想起有朋友常常吃，朋友的朋友是那間餐廳的熟客，所以比較容易拿到位子，才拜託朋友幫忙拿位子，幸運要到某天的8人位，當時她和小S說後，小S也大方表示要帶大家去聚餐。

不過聚餐前一週小S有個重要的廣告正好和約定時間撞期，劉涵竹表示大家都能理解工作，並不是當天才放鴿子，只是因為好不容易要到位子，結果再放鳥對朋友也不好意思，於是還是決定如期去吃。她強調「在節目上就是虧她一下，互相笑鬧過去，控訴一下～我們當事人都不覺得怎麼樣，甚至覺得很好笑～就是因為沒走心記恨，所以才能這樣當面笑著講」。

劉涵竹表示她沒有付好幾萬的錢，只有付了自己的餐費，沒有損失，直呼「真的沒那麼嚴重，請大家不要苛責批評或過度解讀」。