靜安會陳姓大哥被警方壓制逮捕。（翻攝畫面）

蔡英文政府挨轟「黑道治國」，警政署5日起展開「威力掃蕩專案」。署長黃明昭連續兩天坐鎮主持刑事局破案記者會，宣示維護治安決心，6日宣布破獲兩起詐欺集團，分別是竹聯幫明仁會與直屬幫主「么么」的嫡系「靜安會」在幕後操控詐團，靜安會更以假投資詐欺逾2億元。

黃明昭痛批，靜安會挑戰公權力，實在囂張、惡劣，將擴大追查幕後金主身分，一個都別想跑。黃明昭也預計在7日上午繼續至刑事局主持破案記者會，全力鎖緊螺絲。

刑事局連續兩天宣布破獲重大製毒、詐欺集團案，罕見均由署長主持記者會。黃明昭提出數據說，今年不論查獲組織犯罪與查扣不法所得，都比去年多，成果豐碩。

警方調查，竹聯幫靜安會及明仁會各自成立詐團，慫恿被害人投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌等；或以求職陷阱，囚禁人頭帳戶，衍生台版柬埔寨案件，均被蒐證破獲。有年輕夫妻被明仁會詐團關了45天才逃出，警方逮捕4嫌送辦。

另外，去年竹聯幫主「么么」黃少岑有感於和堂、仁堂壯大，為鞏固權力核心，成立嫡系「靜安會」牽制其他堂口。神祕的靜安會除從事酒店經紀，還靠跨境電信詐欺獲取暴利。

檢警上月發動數波搜索，查獲陳姓大哥等50名嫌犯到案，其中有數人是靜安會、弘仁會背景，清查上百名國人受害，財損逾2億元，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦，陳等8人收押。

此外，靜安會詐團成員上月14日凌晨在行政院前地下道競速釀成死傷，還糾眾到場助勢、向警方叫囂、毆打記者，同樣被一網打盡。